Laulja Synne Valtri proovis näitlejaametit: usun, et ümbruses elavatele inimestele võis vaatepilt üpris koomiline olla!

Synne Valtri (41) on armastatud laulja, kes on juba aastaid eestlaste südameid võitnud oma hääle ja karismaga. Lisaks edukale lauljakarjäärile, paneb ta end proovile ka kaamera ees näitlejana kodumaises komöödiasarjas „Uus algus“, kus ta teeb meeldejääva rolli kinnisvaramaaklerina. Synne räägib lähemalt, kuidas oli kehastada seriaalis enda nimega tegelast, kuidas möödusid stseenid sarja peaosatäitja Tõnis Niinemetsa kõrval ning millised põnevad plaanid on naisel ilumaailmas.