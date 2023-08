Eesti tuntud meelelahutajad veetsid puhkuse koos: matkal valitseb valgustatud monarhia, demokraatiat sel reisil ei tunta

Vasakul Baskimaa, paremal Kataloonia, all Andaluusia, keskel Kastiilia. Selline näeb maakaardil välja Hispaania, ent mitte endise ooperilaulja, praeguse Estonia Seltsi juhataja Mart Miku jaoks. Kogenud motomatkajana tajub Mart võõraid kohti täpselt sama hästi kui purjetaja Tiit Pruuli, kes omal nahal ja kehal võõraid maid avastanud. Nagu purjetaja jaoks saab reis alguse juba enne purjekale astumist, algab ka motomatkaja retk enne sadulasse istumist. Selleks et kojujääjatele rõõmsalt lehvitada, teeb motomatkaja enamiku ettevalmistusi ära enne reisi – vähemalt Mart Miku elus on see seni nii olnud ja reisinud on ta tsikli seljas palju, koguni Euroopa 40 riigis.