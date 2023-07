FOTOD | Folk kerib tuure üles: Viljandi pärimusmuusika festivali 2. päev on esimesest rahvarohkem, trall kestab ilmselt ööni

Kohapeal oli tunda, et rahvast liikus neljapäeva ehk 1. päevaga võrreldes rohkem ning tuju on kõigil hea. Tants ja trall käib folgialal ilmselt öötundideni.

27. – 30. juulini toimuva Viljandi pärimusmuusika festivali põhiprogrammis on üheksal laval üle 70 kontserdi. Lisaks pääsmetega passialas toimuvale põhiprogrammile on festivalil ümmarguse tähtpäeva puhul publikule kingituseks tasuta sissepääs pärimeetri alale ning ligi 70 tasuta kontserti kahel passialast linna poole jääval laval.



Vabaduse platsilt algav pärimeetri ala külgneb lauluväljakul, Pärimusmuusika Aida juures ning lossimägedes paikneva passialaga. Pärimeeter on vaba sissepääsuga, kuid turvakontrolliga ning seal asuvad toiduala, laste- ja käsitööala ning Roheline lava.