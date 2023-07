FOTOD | Tugevate sõnumitega eksootiline folgikülaline Aafrikast tõi suure hulga rahvast endale Viljandisse kaasa elama

„Minu suund on tulevikku, koos Aafrika pärandiga,“ ütleb Djely Tapa oma muusika kohta. Võrratu ja võimsa häälega Montréalis tegutsev griot – nii nimetatakse Lääne-Aafrikas pärimusekandjat, laulikut, jutuvestjat – kes sündis Lääne-Mali külakeses, kus ta elas 11. eluaastani. Tema ema oli üks Mali kuulsamaid laulikuid. Djely Tapa sammus sihikindlalt ema jälgedes ning võttis oma missiooniks hoida esivanemate väärtusi ja kultuuri ning anda mandinkade ajalugu edasi läbi laulu, tantsu ja rahvajuttude. Veendunud feministina on tema töös olulisel kohal ka mustanahaliste naiste õiguste kaitsmine.



Djely Tapa oluliseimaks muusikaliseks partneriks on Caleb Rimtobaye alias Afrotonix, kellega lauljatar jagab visiooni uuest Aafrika muusikast, nn afrofuturismi laines. Afrotonix lööb kaasa Djely Tapa palju kiidusõnu saanud ja Kanada 2020. aasta parimaks maailmamuusika albumiks tituleeritud debüütplaadil „Barokan“.