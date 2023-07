KUUM KLÕPS | Viis kuud tagasi neljanda lapse sünnitanud Blake Lively näitas hämmastavat bikiinikeha

Instagrami tehtud postituse kommentaariumis tunnistab Lively aga üles, et imeline vorm pole ainult geenide taga, vaid ta on ka võimsalt trenni teha rüganud. Tema abimeheks on olnud personaaltreener Don Saladino, kelle kohta näitlejatar kirjutas humoorikalt: „Oodake, ei. Ta ei ole põhjuseks (miks tal neli last on - toim). Ta ei ole isa. Ta on see, kelle tõttu olen ma suutnud mõningatesse oma vanadesse riietesse mahtuda. Aga ta on isegi parem inimene ja sõber kui ta on treener ning see ütleb nii mõndagi.“