Uued Jõekalda ja Margna on sündinud? Zevakin ja Valting lendavad väga põnevasse sihtkohta saadet tegema

Uus saade veel purgis pole, sest tuntud youtuber’id lendavad alles järgmise nädala lõpus seda filmima. Tegu pole mõne lähedal asuva sihtkohaga, vaid Zevakin ja Valting põrutavad lausa USA-sse. Kas tegu on uue Kristjan Jõekalda ja Teet Margnaga, kes on juba USA-s reisisaadet tegemas käinud? Seda näitab aeg.

Tegu pole aga noormeeste endi projektiga, mida saaks mõnelt nende YouTube’i kanalilt vaadata, vaid saade hakkab eetris olema Elisa Huubi vahendusel. Valting kirjeldas Instagramis tehtud otselülituses, kuidas kõik välja hakkab nägema. Päris Borateid nad mängima ei lähe ja tegu on ikkagi asjaliku reisisaatega, millesse on kaasatud ka nende arvukad fännid. „Te saate meile pidevalt ülesandeid anda läbi Elisa Instagrami, et mida peaksime Ameerikas tegema,“ selgitas Valting.