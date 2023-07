FOTOD | Värske välimusega Uku Suviste hullutas rahvast Lätis

Antud üritusel tehtud fotodelt ei pruugi aga Ukut kohe äragi tunda, sest lausa kahel korral Eesti Laulu kinni pannud mees on muutnud nii mõndagi oma välimuse juures. Näiteks on Ukul uus soeng, millele annavad vürtsi lõbusad lokikesed otsaesisel. Kuid tundub, et suurima muutuse on põhjustanud hoopis fakt, et Ukul pole juustes enam heledaid triipe. Tundub, et see ajastu on laulja jaoks läbi.