FOTOD | Ilusad inimesed kogunesid SUME Festivali esimesele õhtule

Suvine kogupere linnafestival SUME toimub sel nädalavahetusel, laupäeval ja pühapäeval, 29.-30. juulil Tallinnas, Kadrioru pargis. Järjekorras kolmas festival on sümbioos ilusatest vaadetest ja kaunist kunstist, kõrvupaitavatest helidest ning meeliülendavatest maitsetest. Suvise muusikaürituse peaesinejateks on Tom Odell (UK) ning Elderbrook (UK). Eesti artistide nimekirjast on publikule tuttavad näiteks nublu, Rita Ray ja Lexsoul Dancemachine.