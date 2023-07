Kõigest pool aastat! Hanna Martinson paljastab, miks lavakast välja kukkus

„Võtsin lavaka katseid alguses suhteliselt tšillilt – ma ei pannud endale eesmärki, et pean kindlasti sisse saama. Kui kevadistelt katsetelt edasi said, siis suvised katsed kestsid viis päeva. Kui iga päeva lõpus näed oma nime edasisaanute nimekirjas, siis tekib tahes-tahtmata hasart saada teada, kui kaugele on võimalik edasi jõuda,“ kirjeldas ta. „Kuni siis viimase päevani, mil sain teada, et olin lavakasse sisse võetud ja pean sügisest näitlejaõpinguid alustama. Olin ääretult õnnelik.“