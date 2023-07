VIDEO | Kontserdikülastaja viskas Cardi B pihta õlut. Lauljatari vastus oli tükk maad valusam

Veebis ringleb video, kus näha, kuidas ta parajasti rahvamassi ees esineb. Ühtäkki viskab keegi tema suunas vedelikku. Väljaanne Metro viitab, et see on õlu.

Lauljatar on esiti veidi segaduses, kuidas siis ägestub ja viskab rahva hulka mikrofoni. Kas just konkreetne õllega pilduja pihta sai, pole teada. Ent arvestades rahvahulka, keegi kindlasti.

Sotsiaalmeedias on reaktsioon olnud pigem lauljatari poole kalduv. Leitakse, et fännide käitumine on läinud ülekäte ning peabki reageerima.

Sarnaseid juhtumeid on olnud veel. Näiteks Harry Styles esines mõni aeg tagasi Viinis oma tuuri „Love on Tour“ raames. Kontserdi ajal visati rahva seast objekt, mis tabas muusikut otse silma. Mis see täpselt oli, pole teada.