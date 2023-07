FOTO | „Troonide mängus“ julmurit kehastanud noormees näeb nüüd sootuks teistsugune välja

Joffrey oli fännide silmis üks vihatumaid tegelasi. Iroonilisel kombel samal ajal ka üks populaarsemaid – võid ju tema iseloomujooni sarjata, aga just tema käivitab paljud pöördelised sündmused, mis omakorda naelutab teleri ette.

Gleeson (s. 1992) oli 2014. aasta aprillis 21-aastane kui tema tegelaskuju sarjas oma otsa leidis. Tänavu mais tähistas ta 31. sünnipäeva. Blondid kiharad on möödanik, lisaks on tal tumedad vuntsid.

BBC jagas temast pilti seoses sellega, et avalikustati sarja „The Famous Five“ ehk „Kuulus viisik“ osatäitjad. Sotsiaalmeedias on ohtralt reaktsioone just Gleesoni kohta. Viidatakse, et esmapilgul ei tunne teda äragi. Samas on ka neid, kes märgivad, et „tappev pilk“, mis oli omane Joffrey`ile, paistab kohe silma ka siin.

Sarja aluseks on lastele suunatud „Kuulsa viisiku“ raamatusari, mille autoriks Enid Blyton. Eesti keeles on ilmunud raamat „Kuulus viisik. Seiklus Kirrini saarel“.

Pikk eetripaus

2012. aastal ütles Gleeson The Irish Independentile, et sooviks pärast „Troonide mängu“ näidelda vaid harrastusteatri tasemel. „Ma arvan, et ma ei taha näitlemisega professionaalselt tegeleda.“ Ta lisas, et soovib jätkata haridusteed ja saada näiteks filosoofiaprofessoriks ülikoolis.

Pärast pikka pausi on ta aga telemaailmas tagasi. Viimastel aastatel on teda võinud näha paaris väiksemas rollis, ent see on pärast „Troonide mängu“ esimene kord, kui tal kaalukam osa.