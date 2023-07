Austria naine süüdistab Rammsteini ninameest seksuaalses rünnakus: ta tõmbas mu seeliku üles ja lõi vastu tagumikku

Mai lõpust alates on Saksamaa bändi Rammsteini ninameest Till Lindemanni tabanud tõsised süüdistused, mille järgi on ansambli esisolist mitme naise vastu toime pannud seksuaalse rünnaku. Nüüd on oma looga välja tulnud üks Austria naine, kes kirjeldab, kuidas Lindemann teda ühes hotellitoas ründas. „Teadsin sel hetkel, et sellest saab midagi, mida ma ei taha,“ kirjeldas naine kui ebamugavalt ta end Lindemanni hotellitoas tundis.