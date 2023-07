Hüvastijättu ei toimu: Britney Spearsi lapsed kolivad emaga kohtumata Hawaiile

Allikate sõnul ei ole Britney poiste kolimise vastu ning tunneb, et ta teeb õiget asja, kui lubab lastel mujale kolida. „Britney armastab oma lapsi, ta on neid alati toetanud. Ta tahab, et nad oleksid õnnelikud,“ sõnas üks Britneyt tundev allikas.

Varem kajastati välismeedias, et kolimise juures on takistuseks üks juriidiline detail. Kuigi poegade hooldusõigus kuulub täielikult Federline'ile, oli tal siiski vaja Spearsi ametlikku nõusolekut, et end Hawaiile sisse seada. Mehe advokaadi Mark Vincent Kaplani sõnul oli ta korduvalt pöördunud Spearsi advokaadi Mathew Rosengarti poole, et saada popstaarilt kiri või email, kus ta kiidab heaks oma poegade kolimise. Vastava sisuga nõusolekut ei olnud ta pärast mitmekordset küsimist aga saanud.