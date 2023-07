Tõnu Kaljuste: loodan, et „Oodi rõõmule“ on tulevikus üha enam põhjust esitada

Birgitta festivalil esietendub koostöös Nargenfestivaliga Timo Steineri koomiline ooper „Crisis“, mida etendatakse kahel korral. See on mõtlemapaneva lõpuga lugu väikese inimese isiklikust kriisist suures maailmas, lugu paneb vaataja arutlema elus oluliste asjade üle.

Ooperi autor Timo Steiner ütleb, et esmalt pani teda ooperit kirjutama tundmus, et maailmakriisid tunduvad lõpematutena ja me astume aina ühest järgmisse ja järgmisse ning samal ajal veel mitu tükki kestavad. „Teisalt on isiklik kriis saabudes ikka väga reaalne. Nimetame seda siis keskeakriisiks või millekski veel, kui ta on kohal, on ta kohal täiega“, ütleb Timo Steiner.