Räppar reket murrab südameid: kustuta mu nimi ja mu number

Tantsulist laulu on inspireerinud memento mori, mis tuletab artistile igapäevaselt meelde, et elu erilised hetked on oluliselt paremad kui neid õigete inimestega jagada saab.

„Panama Paberid“ ilmus üheskoos muusikavideoga, mis filmiti suvises Euroopas. Video autoriks on ainuisikuliselt Felix Laasme, kes varasemalt on loonud videod reketi lauludele „Võit“, „11:11“ jt.

Singli B-poolelt leiab laulu „Eeden„, mis reketile iseloomuliku, sissevaatava monoloogina paneb mõtisklema selle üle, et kui kogu nali lõpuks läbi saab, siis on ehk aeg võtta vastutus enda elu senise ja tulevase käekäigu eest. „Keegi nimetas seda just ‘Suure-poisi-pükste’ jalga tõmbamiseks“ ütleb reket ise. Nimetame seda siis nii... Mõlemad laulud on produtseerinud Wavmafia nimeline kollektiiv. Vastutavaks väljaandjaks on artist ise.