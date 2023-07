ARMAS KLÕPS | Kuhu see aeg lendab? Ülimenuka sarja „Sõbrad“ üks peategelastest tähistas 60. sünnipäeva

Jennifer kirjutas oma postituses, et nad on Lisaga sõbrad olnud pea 30 aastat. „Palun ühinege minuga, et tähistada ühte minu lemmikinimest siin planeedil. LISA KUDROWIT! Ta on olnud mu sõber ja minu pere peaaegu juba 30 uskumatut aastat. Ma hindan sind... Ma armastan sind, mu armas Floosh. Üks kõige andekamaid koomikuid ja näitlejaid, kellega mul on olnud suur au töötada kõik need kuulsusrikkad aastad ja veel rohkemgi! Palju õnne sünnipäevaks Lisa!“