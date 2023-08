Hollywoodis endale nime teinud Johann Urb Bruce Willisest: oli tõesti tunda, et miski on valesti

Urb sõnas, et kõik filmid ja seriaalid, mida ta on teinud – neis on inimesed alati väga toredad tema vastu olnud. Tuntud näitlejate staaritsemist Johann võtteplatsidel ei kohanud.

„Minu jaoks oli raske koos Bruce Willisega paar filmi teha, aga nüüd me saame aru, mis tema peas päriselt toimus. Kahjuks inimesel oli haigus,“ ütles Urb. Ma olen kuulnud, et varem oli ta hästi äge inimene, aga lihtsalt need paar viimast filmi, mis ma temaga tegin, oli tõesti tunda, et miski on valesti.“