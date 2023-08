Fännid pahased: Beyonce esinemisele müüakse hiigelsumma eest pileteid, kus vaateväli kontserdile on varjatud

Beyonce kontserdi korraldajad on pandud fännide poolt häbiposti, kuna nad küsivad popstaari kontserdil üüratu summa eest piletite eest kohtadele, kus vaade lavale puudub ja kontserdil toimuvat näha pole. Fännid on ülimalt pahased selle peale - vaateta koha eest tuleb välja käia 122 naela ehk üle 140 euro ning selline hind on nende hinnangul ebamääraselt kõrge.

Tavaliselt on piiratud vaateväljaga piletid müügil pimedatele või nägemispuudega inimestele ning need paisatakse müüki odavama hinnaga, kui tavapiletid. Kuid kuna Beyonce kontsertidele on publikul suur huvi, on sellised piletid pandud müüki just 122 naelaga. Keskmiselt saab Beyonce kontserdile osta pileti 500 naela ehk ligi 580 euro eest.

Fännid elavad oma pahameelt kõrge piletihinna üle välja. „Kogu kontserdi mõte on see, et sa näed Beyoncet oma silmaga ja vaatad kogu kontserdi vaatemängu. See on naeruväärne,“ kommenteeris üks fänn väljaandele The Sun. „Kui ma tahaksin kontserti vaid kuulda, siis ma seiskas väljas, autoparklas,“ sõnas ta veel.

Hetkel on Beyonce tuuritamas oma albumit „Renaissance“ reklaamiva tuuriga ning annab selle raames kokku üle 56 kontserdi. Praegu on tema tuur Ameerikas ja jätkub Põhja-Ameerikas kuni oktoobrini.