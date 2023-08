FOTOD | Peagi esietenduva ooperi „Crisis“ proovis ja laval kohtab Eesti ooperiparemikku

„See tundmus, et tahaks kõike uuesti alustada ja et vanad rajad toimivad ainult suure sisemise pingutuse ja suure välise tasu eest, see tundmus tundus noorena pigem literatuurne, lõbus ja mitte kuigi reaalne. Heal juhul näitemänguks ja koomuskiks sobiv aines. Aga et see on ka päriselt, päriselt olemas keskealises ilmavaates, see on üllatav ja suur kogemus,“ sõnab helilooja Timo Steiner mõeldes oma uusimale ooperile.