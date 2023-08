Mikrofoniga viskamine läks üle piiri: politsei hakkab uurima Cardi B vägivallatsemist fänniga

Vahejuhtum leidis aset 29. juulil Drai's Nightclubis, mis asub Ameerika Ühendriikides Las Vegases. Cardi B oli mõnusalt laval esinemas, kui ühtäkki viskas keegi publiku seast tema suunas vedelikku, mis osutuks õluks. Lauljanna sattus sellest esmalt segadusse, kuid siis ägestus ning viskas rahva suunas mikrofoni. Veebis ringlenud video põhjal ei saa kindlalt öelda, kas just konkreetne õllega pilduja mikrofoniga pihta sai.

Nüüd on Las Vegase Metro politseijaoskond kinnitanud, et kontserdil toimunu osas on neile saabunud teade vägivallatsemisest. Võimude sõnul esitati neile teade päev pärast vahejuhtumi aset leidmist. Ühtegi vahistamist pole antud asjas veel tehtud, vahendab Variety.