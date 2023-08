KUUMAD KLÕPSUD | Megan Fox hullas merelainetes läbipaistvas kleidis

Megan Fox postitas esmaspäeval sotsiaalmeediasse mitu seksikat pilti sellest, kuidas ta valges kleidis merelaineid naudib ning rannas aega veedab. Kuumadelt kaadritelt on näha, kuidas Megan poosetab liival ning samal ajal loksuvad tema ümber lained, mis teevad ta kleidi läbipaistvaks.

„Sa tead ikka, et see on illegaalne näha nii hea välja?“ kiitis üks fänn Foxi kuumi pilte. „Ookeanis lõõmab tuli ja mitte keegi ei saa seda ära kustutada,“ oli ka teine fänn näitlejanna fotodest vaimustuses. „Kullakene, sa näed fenomenaalne välja!“ kirjutas järgmine fänn Foxi postituse juurde.