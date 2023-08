Treener Kerttu Tänav avab ukse oma pereellu: olen emana ajas leebemaks ja lõdvemaks muutunud

Kerttu Tänav on tuntud oma tantsuoskuste poolest ja on olnud kaks korda saates „Tantsud tähtedega“, eelmine hooaeg oli ta paariline jalgpallur Ragnar Klavan. Praegu tegeleb Tänav oma treeningplatvormiga ja toimetab oma kolme lapsega kodus: Vanessa (10), Amanda (8) ja Samuel (6).

Kerttu ja ta elukaaslane Virgo otsustasid teadlikult, et üks peab toimetama lastega kodus ning valituks osutus ema. „See oli kompromiss, aga mitte midagi, mis mind morjendaks. Lapsed on väiksed kord elus. Otsustasin seda aega nautida,“ selgitab laste ema Kerttu.

Lapsed astuvad ema jälgedes ning ka nemad harrastavad sportlikku eluviisi. Poisipõnn Samuel tegeleb jalgpalli ja tennisega, Vanessa ja Amanda käivad nii padelis kui ka kunstikoolis. Samuti tegelevad ka lapsed veel teiste huviringidega. Laste toimetamine erinevatesse kohtadesse õigeks ajaks on omamoodi kõrgem matemaatika. Siiski ei lähe kõik alati plaanipäraselt: „Laste toimetustega seoses on ka apsakaid juhtunud. Näiteks ükskord helistati mulle Samueli eelkoolist, et laps ootab mind. Olin täiesti kindel, et on lasteaiapäev ja mul on aega kella viieni töine olla. Ei olnud!“ räägib Kerttu.