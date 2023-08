Heelia Sillamaa nägi unes surnud vanaisa: ta ütles mulle võidunumbrid

„Kui vanasti hakkasin sellistel hetkedel iseennast süüdistama, et miks ma ei suuda olla see ema, kes kantseldab töö kõrvalt päevad läbi lapsi, hoiab kodu korras ja valmistab tipprestorani tasemel roogi, siis nüüd süüdistan ma rohkem Eesti Lotot, et kui kaua ma seda miljoni eurost lotovõitu ootama pean, et palgata endale koristaja, kokk ja lapsehoidja, kes elab meie juures,“ naljatles Heelia Instagramis.

Lotot Heelia tegelikult ei mängi, sest tema jaoks on tõenäosus võita liiga väike. „Aga mul juhtus hiljuti sellega seoses üks põnev lugu küll,“ ütles Sillamaa.

„Nägin ühel ööl unes oma surnud vanaisa, kellele millegipärast ütlesin, et olen lotovõiduks valmis ja et ta võib mulle nüüd rahuliku südamega need võidunumbrid öelda. Ja uskuge või mitte, vanaisa ütleski unes mulle numbrid ja need olid mul hommikul veel meeles!“ rääkis Heelia.

Hommikul numbreid vaadates selgus, et tegemist ei olnudki loto võidunumbritega. „Lähemal uurimisel selgus, et see numbrikombinatsioon oli hoopis mu panga kasutajatunnus. Vaatamata sellele andsin neile numbritele võimaluse, aga ei võitnud ehk siis maagia asemel oli tegemist täiesti tavalise loogilise unenäoga,“ jätkas Heelia, et kahjuks need numbrid talle võitu ei toonud.