James Blunt teeb fännid rõõmsaks ja annab välja uue albumi: oleks aeg tähistada õige partneri leidmist

James Blunt naaseb publiku ette värske albumiga „Who We Used To Be“ juba 27. oktoobril. Albumilt leiab ka äsja avaldatud tempoka singli „Beside You“. Loo produtseeris Manchesterist pärit kollektiiv The Six, kes on varasemalt teinud koostööd artistidega nagu Clean Bandit, Marshmello ja James Arthur.