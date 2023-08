FOTOD | Elisa Huub tutvustab sügishooaja suurimaid projekte. Andrei ja Robin kommenteerivad uue saate tegemist

Üritusel avaldati, et saade „Sellest saab meie suvi“ on nähtaval Elisa platvormil 7. septembrist. Saates osales kaheksa inimest ja võtted toimusid juunis. Saatejuht Romi Hasa ütles, et tegemist oli ägeda ajaga. „Heas mõttes pöörane periood.“

Samuti teatati, et „Papsid“ teine hooaeg on saadaval oktoobrist ning uues hooajas on oodata ootamatuid külalisi.

Andrei Zevakin ja Robin Valting hakkavad tegema saadet „Zevakin & Valting vs Ameerika.“ Noormehed lahkuvad USAsse selle nädala pühapäeval. „Ma ei tea, mis saama hakkab,“ lausus Andrei. Robin lisas: „Väga palju tegevusi, mis võiks meievanustele äge olla.“ Mingid tegevused on poistel juba planeeritud ja kuuldavasti näeb sisuloojaid ka alligaatoritega maadlemas.

Draamasarja „Täiuslik sõbranna“ on võimalik näha alates novembrist. Režissöör Ergo Kuld ütleb saate kohta, et see jõuab otsapidi ka välismaale. „On mida oodata.“

„Alo“ kolmandat hooaega näeb detsembris. Sarja režissööriks on Franz Malmsten ja produtsent Karl Kermes. „See on minu lemmikseriaal üldse, mis ma olen Eesti Vabariigis näinud,“ ütleb Franz uhkusega. Kermes lisab, et koostöö Franzuga oli imeline.

„Alo“ hooaega saab hiljem näha ka kanalilt TV3.

31. detsemberil jõuab Elisa Huubi Ari Matti Mustoneni „Flamingo“ sõu. „Olen aasta aega otsinud seda platvormi,“ nendib Ari ning lisab, et sõus on palju roppusi. „Kindlasti meeldib kõigile.“

„Reeturi“ kolmas hooaeg on nähtaval esimesest jaanuarist.

