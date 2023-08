Mugav! Elron paneb Depeche Mode’i ja The Weekndi kontsertide ajaks käima öörongid

„Tallinna lauluväljakul esinevate Depeche Mode’i ja The Weekendi puhul on tegemist kindlasti selle suve suurimate hulka kuuluvate kontsertidega, mis toovad kokku suure hulga muusikahuvilisi,“ ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe. „Et muusikahuviliste kodutee oleks kiire ja turvaline, lisame mõlema kontserdi järel liinile öise rongi Keila suunal.“

Inglise elektroonilise muusika ansambel Depeche Mode esineb Tallinna lauluväljakul 6. augustil ja Kanada laulja The Weeknd 12. augustil. Mõlemad kontserdid lõpevad enne südaööd.

