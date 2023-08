VIDEO | Janne ja Renne räägivad tõsielusaatesse kandideerimise põhjustest ja sinna sattunud meestest: „Mul on elus armastusest puudu“

Küsimusele kas suhtesaade on õige koht armastuse leidmiseks, vastas Janne, et reality's saab eelkõige ennast näidata ja tutvustada. „Ma ei tea, kui paljudes suhtesaadetes on tegelikult need päris paarid kokku jõudnud. Need tekivad ikkagi hiljem. Ilmselt see teeks asju lihtsamaks, sest inimesed omavad juba mingit kogemust. Ilmselt saab enda tutvustamine olema lihtsam, et kes ma olen ja mis mulle meeldib või ei meeldi.“