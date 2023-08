Pakkumised kerkivad tuhandetesse dollaritesse: Cardi B kurikuulus mikrofon pandi oksjonile

Vahejuhtum leidis aset 29. juulil Drai's Nightclubis, mis asub Ameerika Ühendriikides Las Vegases. Cardi B oli mõnusalt laval esinemas, kui ühtäkki viskas keegi publiku seast tema suunas vedelikku, mis osutuks õluks. Lauljanna sattus sellest esmalt segadusse, kuid siis ägestus ning viskas rahva suunas mikrofoni. Veebis ringlenud video põhjal ei saa kindlalt öelda, kas just konkreetne õllega pilduja mikrofoniga pihta sai.

Nüüd on räppari mikrofon aga välja ilmunud ning see on pandud eBay platvormile oksjonile. Mikrofon kuulub Las Vegases asuvale audioproduktsiooni ettevõttele The Wave ja oksjoniga kogutakse raha heategevusorganisatsioonidele, mis tegelevad erivajadustega lastega. Mikrofoni leidis ettevõtte töötaja Scott Fisher, kes ütles, et seda oli lihtne leida, kuna sõna 'MAIN' (peamine - toim) oli kirjutatud selle peale.

Fisheri sõnul on mikrofon tänaseni töökorras, kuigi Cardi B viskas seda täie jõuga teda joogiga loopinud fänni poole. Oksjonil olev mikrofon on saanud juba üle 27 pakkumise ja selle hind on kerkinud juba üle 25 tuhande dollari. Daily Maili hinnangul võib Cardi B visatud mikrofoni hind veel tõusta, kuna oksjon kestab veel kuus päeva.

Räppari kontserdil asetleidnud vahejuhtumi osas on Las Vegase Metro politseijaoskond uurimist alustanud. Nad teatasid 1. augustil, et kontserdil toimunu osas on neile saabunud teade vägivallatsemisest. Võimude sõnul esitati neile teade päev pärast vahejuhtumi aset leidmist. Pole teada, kas politseisse vägivallatsemise asjus avalduse teinud inimene on see sama, kes kontserdil Cardi B poole oma joogi viskas.