KLÕPS | President Alar Karis väisas abikaasaga möödunud ajastu estraaditähe lavastust

„ADA“ etendus oli eelmisel aastal nii kriitikute kui publiku lemmik ja sel suvel on viimane võimalus etendus oma silmaga ära näha!

Lavastuses rullub lahti möödunud ajastu suurima filmi- ja estraaditähe, lummava ja särava Ada Lundveri elukäik. Kes on etendust juba näinud, ütlevad, et selles on nii draamat, kirge, armastust, valu kui ka palju huumorit.