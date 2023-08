VIDEO | Koomik Ari Matti Mustonen pühib taas kodumaa tolmu jalgelt: ma ei jäta Eesti publikut maha

Kodumaa fänne ta siiski pika ninaga ei jäta - vana-aastaõhtul jõuab Elisa Huubi vaatajateni tema püstijalakomöödia „Flamingo“ sõu, millega ta pikalt mööda Eestimaad tuuritas. „Seal on trademark (kaubamärk - toim) Ari Matti Mustoneni huumor, mis on äge,“ lubab ta tunniajase šõuga vaatajaid naerutada.

Kaks aastat tagasi oli Ari Matti nomineeritud Kroonika aasta seksikaima mehe tiitlile. Tollal ta võitu koju ei viinud. Mida arvab koomik sellest, et tänavu ta taas tiitlit endale ei saanud? „Ma olen nii solvunud. Mul võtab natukene aega, et üle saada sellest,“ ütles ta, kuid lisas, et väärib seda tiitlit.

Veel kommenteeris ta tänavu aasta seksikaimaks meheks tituleeritud Ragnar Klavani võitu. „Ma olen ikka ägedam. Kurat, tal on päris hea sixpack (kõhulihased - toim),“ ütles koomik jalgpalluri võidu kohta. „Ragnaril on see väike jäätisepallipepu. Mul on Beyonce perse,“ kiitis ta ennast.