Milline rahaseis valdab Eesti raadiomaastiku tegijaid? Andres Puusepp: „Mul on kõvasti puudu“

Andres ei paistnud vastusega rahule jäävat, sest see olevat liiga poliitkorrektne. Selle peale selgitas Jürgen, et ei soovi otse-eetris vinguda. „Ma ei taha hakata virisema, et nii kehv on. Meil on ikkagi hea tuju programm, et mis ma hakkan siin kurtma.“ Arutelu päädis sellega, et nii Liina kui ka Jürgen tunnistasid, et nende rahaline seis on okei. „Meil on hea tuju programm. Okei on. Okei.“