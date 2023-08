Raised Fist toob Tallinna sügisesse plahvatuslikku hardcore-punk energiat

„Meil on palju lojaalseid fänne,“ kiidab bändi vokalist Alexander Hagman. „Me pole kunagi sihtinud kommertsedu, sest tavalised inimesed ei kuula meie muusikat. Aga nii paljud Raised Fisti fännid on väga pühendunud, kui uus album välja tuleb, ostavad nad selle kõik korraga samal ajal – ja nii jõudsime me ka edetabelitesse.“

Raised Fist asutati 1998. aastal Rootsis – ajal, kui polnud veel sotsiaalmeediat ega striimimisteenuseid. Muusika liikus käest kätte kassettide peal. „See ühendas inimesi,“ on Hagman öelnud ja meenutanud, et kõik algas demokassettidest, mida nad püüdsid aegamisi oma esimestel kontserditel müüa. „Me pidime kõvasti vaeva nägema, et oma muusikat laivis mängida.“

Hoo said nad siiski sisse ning lõid underground-maailmas kõvasti laineid, lummates publikut oma rajude meloodiate ja mõjuvate laulusõnadega. Bändi koosseisu kuuluvad hetkel andekad kitarristid Jimmy Tikkanen ja Daniel Holmgren, bassimees Andreas Johansson, kütkestav vokalist Alexander Hagman ja dünaamiline trummar Robert Wiiand.

Bänd ristis end Rage Against the Machine’i legendaarse loo „Know Your Enemy“ laulusõnade järgi ning nende revolutsioonile viitav nimi kajastub ka nende lüürika omapäras. Võimsad sõnumid, agressiivne muusika – see kõik annab kokku väga ainulaadse identiteedi. Paljudes nende lugudes kajastub mure kokku kukkuva maailma ja inimkonna vältimatu hävitustöö pärast. „Mõned inimesed mõistavad seda, mõned mitte,“ ütleb Hagman. „Paljud inimesed ei hooli... aga mõned inimesed hoolivad.“

Hagman usub, et iga artisti jaoks on tähtis, et tema loomingul oleks võimas sõnum. Paljudel on selleks võimsaks sõnumiks armastus – tegemist on ju tundega, mida kõik ühel või teisel viisil kogevad. Raised Fist aga valutab südant maailma pärast. „On tähtis, et sul oleks tugev sõnum, eriti kui sul on palju kuulajaid, palju fänne – sa saad midagi tähtsat välja öelda, kasutada muusikat, et muuta maailm paremaks kohaks. Ma usun, et sul on suisa see kohustus seda teha.“