ÜLEVAADE | „See on valijatele näkku sülitamine.“ Kodumaa staarid on automaksu peale vihased

Automaks on viimasel ajal tekitanud palju debatte ja küsimusi. President Alar Karis ütles Maalehele: „On väga häiriv, et pidevalt antakse segaseid signaale.“ Presidendi arust on maksumaksjale elementaarne teada, kuhu ja mille jaoks raha läheb. „Automaksu puhul ei saa selle koostajad ise ka aru, miks seda vaja on.“ Mida arvavad aga automaksust autohuvilised kodumaa staarid?