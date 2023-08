SÜDAMLIK FOTO | Terve pere koos! Piret Järvis-Milder ja Egert Milder tähistavad olulist sündmust

„Pean ütlema, et 6 aastat abielu ja ikka nii rõõmsaks teeb, kuhu me sinuga jõudnud oleme. Et ei ole need naeratused siin pildil ainult üks spetsiaalselt sotsiaalmeedia jaoks ette manatud fassaad. Tore on olla abielus ja tore on koos neid pisikesi inimesi kasvatada,“ õnnitles ja tänas Piret oma abikaasat, jagades Instagramis kaunist ühist perefotot.

Piretile meeldib, et neid on nüüd täpselt kaks korda rohkem kui varem ja selle tõttu on sahmerdamist ja rahmeldamist ka täpselt kaks korda rohkem. „Ja ehkki romantikat on tänu olmele vähem (rääkimata sellest, et meie tütar on keelanud meie omavahelise musitamise ja kallistamise), siis armun sinusse ikka uuesti ja uuesti. Ja mis põhiline, selle kõige taustal oleme me sinuga ikka täpselt sama totakad ja seiklushimulised kui esimest korda kohtudes. Loodan, et suudame sellisteks jäädagi. Ma imetlen ja armastan sind iga päev ja hoian pöidlaid, et saan sind imetleda ja armastada kuni aegade lõpuni. Musi!“

Pireti ja Egerti abielu registreerimine leidis aset mäel, kust avanes kõige maalilisem vaade Tbilisile. Sellele järgnes veinikoolitus vastsete abikaasade lähedastele, hiljem einestati Pireti ja Egerti lemmiktoidukohas.

Piret rääkis Kroonikale antud intervjuus, et nad said tuttavaks 2013. aasta novembris Noortebändi poolfinaalide žüriis olles. „Tol õhtul pidime ühiselt noori bände hindama ja nii algas ka meie tutvus. Põhiline oli see, et meil oli omavahel kohe algusest peale hästi paljust jutustada ja meil oli kohe üksteise seltsis hästi põnev. Õnneks kestab see põnevus tänaseni,“ rääkis toona naine.

Paar kihlus 2016. aasta oktoobris Fääri saartel looduslikult väga erilises ja imeilusas kohas, kus kohtuvad Fääride suurim järv Sørvágsvatn ja Atlandi ookean.

Pireti ja Egerti peres kasvab kaks last – 2020. aastal sündinud tütar Milli ja 2023. aastal sündinud poeg Max.