Epp Petrone koduhoovis juhtus õnnetus: õlised käed värisevad seda kirjutades

„Täna öösel juhtus selline lugu, et joobes inimesed sõitsid meie aeda (meid polnud kohapeal), jäid põhu sisse kinni ja nende bemar läks põlema,“ teatas Petrone Facebookis ja lisas, et praegu kogub ta tunnistusi, üritab mõtteid koguda, kahjunõuet sõnastada ja loodust aidata. „Suure ringi küsimus: ilmselt peaks tegema maapinna koorimise, kuna põlenud auto õli on kõik maha voolanud. Kust seda teenust uurida? Valla keskkonnaspetsialist ei vasta telefonile. Õlised käed värisevad seda kirjutades.“