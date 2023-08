Tähelepanu, autojuhid! Depeche Mode’i kontsert toob kaasa muudatusi liikluskorralduses

6. augustil saabub Eestisse legendaarne ja siinmail väga armastatud Depeche Mode. Live Nationi produktsioonijuhi Siim Arusaare sõnul esitab kontserdi produktsioon sel korral omajagu väljakutseid. Tehnika tuleb Eestisse kokku lausa viiest eri riigist, sellele lisandub bändi enda tehnopark, mis on muidugi samuti märkimisväärne. Suursündmuseks saab aga pidada ka Eestisse Taanist jõudvat lava, millesarnast ei leidu kogu Baltikumis. See jääb pärast kontserti siia alaliselt ning leiab kasutamist tulevastel suursündmustel.

Kuna kontserdilava ülesehitus Lauluväljakul käib mitme päeva jooksul ning Depeche Mode’i suurkontserdile järgneb The Weekndi suurkontsert vaevalt nädal hiljem, 12. augustil, siis palutakse autojuhtidel ajavahemikus 1.-14.augustil olla eriti tähelepanelik. Lauluväljaku ümbrusesse on oodata mitmeid raskeveokeid, et kõik vajalik unustamatuteks elamusteks kohale jõuaks.