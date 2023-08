Stefan meenutab esimest kohtumist oma tulevase pruudi isaga: rääkisime pikalt, naersime jälle ka selle üle

Stefan ja Victoria tutvusid 2018. aastal reisilaeval Victoria. Eriti värvikalt on kummalgi meeles Stefani esimene kohtumine Victoria isaga. „Ütlesin, et tere, Arvi, mulle meeldib sinu tütar, tahaksin temaga käima hakata. Ma loodan, et sul on okei sellega. Tema vastas: nojah.“