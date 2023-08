INTERVJUU | Menuansambli Traffic ninamees Silver Laas: tänavune juuni oli esinemiste poolest 17 aasta rekordkuu

Iga õige eestlane teab, et august on Maarjamaal kantrikuu, sest just enne sügisrežiimile lülitumist on fännidel võimalus end kellel siis täis ja kellel maha laadida Urissaare kantrifestivalil. Möödunud aastal rääkisin sama sündmuse raames Hendrik Sal-Salleriga. Seekord astub teiste seas paljude jaoks üllatusena üles ansambel „Traffic“. Seepärast tuleb bändi solistilt Silver Laasilt aru pärida, kas tõesti on bänd stiililise suunamuutuse teinud ja edaspidi näeb neid laval vaid stetsonitega.