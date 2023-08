Produtsent Karl Kermes „Alo“ tegelaskuju sünnist: see oli unikaalne olukord

Komöödiasari „Alo“ sai teiste Eesti teleseriaalidega võrreldes üsna ebatavaliselt alguse. ,,2016. aastal, kui me tõime välja Tõnis Niinemetsa esimese stand-up materjali, siis ma tahtsin temaga teha ka mingit brändi koostööd. Bänd The Sun sõitis sel ajal Hondadega ja kandis Vansi ketse, aga ega väga palju rohkem siis ei olnudki selliseid koostöösid. Nii ma siis tegin ettepaneku Škoda Tartu esindusele, 2016. aasta autole, et meie toodame neile reklaamklippe ja nemad annavad artistile auto. Siis ma mõtlesingi välja Alo nime ja tegelase, Tõnis sisustas selle karakteri ja hakkasime tegema lühikesi sketšiklippe. Neid oli nii räigelt lõbus teha, et iga kord ma rääkisin sellest kodus oma abikaasale Birgitile. Ta ütles, et kui see nii naljakas on, siis miks te sellest seriaali ei tee,“ meenutab saate produtsent Karl Kermes.

Mõeldud-tehtud, esimese episood kirjutati valmis ja tutvustati ideed tol korral Kanal 2 juhile Kaspar Kaljasele. Kuna sarja tootmiseks jäi telekanalilt pakutud summast väheks, siis mindi koos Škoda Tartu esindusega autofirma maaletooja juurde. ,,Tegime niisuguse väga võimsa Powerpointi esitluse, kus me tõime välja, et tegu on Eesti esimese sitcom mockumentary-stiilis seriaaliga koos parima huumori, naljade sisse põimitud oluliste väärtussõnumite ja tõeliste tippnäitlejatega. See oli unikaalne olukord. Rääkisime, et nad oleksid esimene autobränd maailmas, kellel on oma seriaal,“ jagab Kermes. Ettepanek oli nii mõjus, et ülejäänud pool sarja esimese hooaja tootmisest rahastati Škoda tehase poolt Tšehhist.

Keeruline võtteperiood