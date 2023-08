TISSIDENT | Saa tuttavaks hullude eestlannadega, kes suvel ei puhka!

Britt on tuntud DJ ja ürituste korraldaja ning Liisa veab eest tänavust Tallinn Fringe Festivali. Saates arutame, mis on vabakutseliste inimeste kõige suuremad rõõmud ja mured. Räägime õppetundidest, ebaõnnestumistest ja kogemustest meelelahutusvaldkonnas. Lisaks jagame, mida põnevat toimub suvel Eestis ja miks me teiste eestlaste kombel ei puhka.