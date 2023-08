Suri kultusseriaalidest halastamatu maffiabossina tuntud näitleja Mark Margolis

2016. aastal vändatud „Breaking Badi“ eelloos „Better Call Saul“ jätkas ta oma tegelaskuju kehastamist. „Ma liitusin sarjaga „Breaking Bad“ vaid üheks osaks, aga fännidele meeldis see väga ja sealt paluti mul edasi sarjas kaasa lüüa,“ rääkis Margolis toona antud intervjuus. „Keegi küsis mult hiljuti, et „kuidas sa suutsid nii hirmsat meest mängida?,“ ja ma vastasin, et „kas sa oled hiljuti mu sõpradega rääkinud?“ Nad ütleksid, et ma olen päris õnnetu selle pärast,“ lisas ta.