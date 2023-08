FOTOD | Väike kuurortlinn Haapsalu on taas muutunud paradiisiks. Augustibluus sai avastardi

26. augustil 1994. aastal toimus esimene Augustibluus – kontserdiõhtu, kus lavale astus kuus kodumaist ansamblit. Traditsioonile panid aluse haapsallased Gülnar Murumägi ja Roman Sultangirejev, alates 2008. aastast korraldavad festivali aga LAG Muusikaagentuur ja MTÜ Augustibluus. Väikesest kohalikust ettevõtmisest on aastate jooksul välja kasvanud rahvusvaheline muusikafestival ning augusti esimesel nädalavahetusel koguneb Haapsallu tuhandeid inimesi, et saada osa suurest bluusipeost.

Veerand sajandi jooksul on festivali külastanud kümned tuhanded muusikasõbrad ja sajad ansamblid kõikidelt kontinentidelt. Augustibluusi magnetiks on kujunenud festivalil valitsev positiivne õhkkond ning on öeldud, et festival muudab ligi 750-aastase ajalooga väikese Läänemere-äärse kuurortlinna kvaliteetsest meelelahutusest lugu pidava inimese jaoks justkui paradiisiks.