Rannamaja-Brita on tagasihoidlikkusest loobunud ja üles laadinud oma esimese seksvideo

Skandaalne eetrinägu on pärast tõsielusaates osalemist hakanud agaraks onlyfansitariks. Kui muidu müüb ta oma loodud erootilist sisu 16 dollari (14,6 euro) eest kuus, siis oma Instagrami jälgijatele on ta postitanud mõne vürtsika klõpsu täiesti tasuta nautimiseks.

Nüüd aga paistab, et Brita on niisama piltide jagamisest ära tüdinenud ning endast ja kaaslasest pornolehele Pornhub üles laadinud seksvideo. Intiimne klipp kestab kaks minutit ja on tervele maailmale tasuta vaatamiseks. Video on saanud 27 000 vaatamist ja pikemat versiooni näeb Brita OnlyFansi kontol.