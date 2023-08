Seriaalidest „Kättemaksukontor“, „Keeris“ ja „Padjaklubi“ tuttav Amanda Hermiine Künnapas (27) on näitleja Piret Kalda ja varalahkunud ettevõtja Priit Künnapase tütar.

Oma noore ea kohta on Amanda palju jõudnud. Lisaks populaarsetele teleseriaalidele on ta teinud rollie filmides „Öölapsed“ ja „Apteeker Melchior“. Mitmel suvel on Amanda Hermiine üles astunud näidendis „Naisteranna needus“ koos Ülle Lichtfeldti ja Elina Pähklimäega. Peagi saab noort näitlejatari näha Armani rollis Rain Rannu seikluskomöödias „Vaba raha“, mis räägib viimase kümne aasta jooksul rahvusspordiks saanud rahatarkuse maailmast ehk krüptost ja investeerimisest. Amanda Hermiine mängib ühe peaosatäitja, ungarlase Miklós Bányai kaasat.