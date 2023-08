FOTOD JA VIDEO | Legendaarne bänd jõudis pärast pikka ootust lauluväljakule! Kümned tuhanded fännid nautisid Depeche Mode'i kontserti

Üldiselt on sääraste kontserttuuride puhul kindel lugude kava, aga paistab, et siin oli seda muudetud. Antud lugu pidanuks olema neljas, mitte kolmas. Ilmselt oli muudatus tingitud kontserdi alguse viibimisest.

„I Feel You“ – see on tsitaat, mis pani rahva lauluväljakul kaasa elama. Samanimeline lugu on osa Depeche Mode'i CV-st, mis rahvale meeldis. Kui Kroonika publikuga suhtles, jäi kõlama – tahetakse klassikat. „Miks üldse uue plaadi materjal, kõlab kui turundus,“ sõnas üks noor. Samas, üks bändi aastakümneid fännanud muusikasõber lausus, et viimatine plaat oli Depeche'i puhul uus ärkamine, parim materjal neilt üle pika aja. Maitse asi! Algse ajagraafiku põhjal peaks kontsert kestma kella 23ni, aga läheb kauem, kuna algus viibis. Programm ongi segu uutest lugudest ja nn vanakoolist. Uue plaadi arvustust saab lugeda Eesti Ekspressist.