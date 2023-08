KROONIKA PODCAST | Andres Puustusmaa avameelselt: enne lavale minekut pabistan sama palju, kui lennukiga lennates

Ta tunnistab, et ärevus tabab teda iga kord enne lavale minekut. Kuid see ei tähenda, et Puustusmaal poleks tulemas uusi lavastusi, kus ta kaasa lööb - Narvas astub ta 15.augustil üles lavastuses „Totalitaarne romaan“. Veelgi rohkem toredam on see, et Andres Puustusmaa on sõber Mait Malmsteniga aastaid arutanud, et nad võiks kord koos laval olla ja talvel näeb neid koos värskes etenduses „Skalpell“.