Londonisse kolinud Ines Karu-Salo tegi ettevõtluses kannapöörde tervise tõttu: mul ei õnnestunud pikalt rasestuda. Tagatipuks esimene rasedus katkes

Koos oma perega Londonis elav Ines Karu-Salo (38) on seadnud endale eesmärgiks laiendada keskkonnasõbralikku Kirivoo disain­ehete brändi ja The Rewear Company lasteriiete rendi platvormi mitmesse Euroopa riiki. Ta alustas juba seitsmeteistaastaselt oma loodud tantsustuudioga. Võiks ju arvata, et tuntud miljonärist ettevõtja Armin Karu tütrena on ta sündinud, hõbelusikas suus, ent Ines ütleb hoopis, et ei kasvanud üles luksuses, vaid on saavutanud edu kannatlikkuse ja järjekindla tööga. Küsimuse peale, kas ettevõtluses on ta saanud toetuda ka isa rahakotile, raputab Ines pead. „Minu jaoks on elus väga tähtis eneseteostus ja iseseisvus. Pigem tahan ise hakkama saada. Ma ei ole väga agar võtma vastu toetusi või abi,“ sõnab ta.