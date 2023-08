FOTO | Petmisskandaal ei lõhkunud suhet! Elisa Kolk tähistas Indrek Rahumaaga tähtsat päeva

Nimelt paljastas Kolk möödunud nädalal oma Instagrami kontol, et temal ja Rahumaal on täitunud viies kooselu aasta. „Ta alati ajab mind naerma ja kunagi ei lakka mind üllatamast,“ kirjutas naine ning lisas juba mõni aeg tagasi tehtud paariportree. Antud postitus on aga selge vihje sellele, et paar on tormised ajad ületanud.

Juuli keskpaigas tuli avalikuks uudis, et Brigitte Susanne Hunt oli erinevates seltskondades rääkinud tema ja miljonär Indrek Rahumaa salasuhtest. Esimene inimene, kes neid kuuldusi avalikult kinnitas, oli Rahumaa elukaaslane Elisa. „Armastan endiselt Indrekut ja kordan, et mul ei olnud sellest kõigest aimugi. Minu arvates oli meil väga ilus suhe. Indrekuga pole ma saanud pikemalt rääkida, ta on jätkuvalt reisil,“ ütles lauljatar toona Õhtulehele.

Enne uudise avalikustamist oli Hunt juba põgusalt jõudnud liikuvatele kõlakatele vihjata oma Instagrami kontol. „Hüäänid on jõudnud meediasse vihjata seda, milliseid otsuseid ja kellega tegin, kui olin purjus. See on tõde,“ kinnitas ka tema, kuid hiljem ei tahtnud ta ajakirjandusele antud teemat rohkem kommenteerida. Indrek Rahumaa jäi Kroonikale tabamatuks.