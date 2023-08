Lõppenud nädalavahetusel hakkas hoogsalt levima "Rannamajast“ tuntuks saanud Brita Rannametsa esimene avalik pornovideo. 19-aastane tõsielustaar on viimase aasta jooksul aina agaramalt erootikamaailma sukeldunud ning seetõttu võtsime kalkulaatori appi, et saada aru, kas sellise kodukootud pornoga teenib siis piisavalt, et end kogu maailmaga jagada.