Soomes tühistati tormi pärast Depeche Mode'i kontsert

Live Nationi poolt selgitati, et olukorda arutati ohutus- ja kemikaaliametiga (Tukes) ning päästeametiga. Koos jõuti järeldusele, et prognoositavad ilmastikuolud kujutavad endast olulist ohtu. „Tugevad tuulepuhangud ning vihma- ja äikesetorm muudavad ürituse turvaliselt korraldamise võimatuks,“ nenditi oma teates.

Bändi esindaja ütles, et neil on kahju, et kontsert ära jääb, kuid fännide ja töötajate turvalisus on bändi jaoks oluline.